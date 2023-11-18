Günümüzde her 3 kişiden biri maalesef kullanıyor

Prof. Dr. Genç, “Sigara toplumda ahlaken kabul görmüş bir maddedir. Bir kişinin alkol veya uyuşturucu kullanması toplumsal ahlaken kabul gören bir şey değildir; ama sigarayı 3 kişiden biri içiyor. Herkesin içtiği ve herkesin yaptığı bir yanlışlık, toplumda yanlışlık gibi algılanmayabilir” dedi.

Günümüzde kullanım oranı her geçen gün artan ve artık küçük yaşlardaki çocukların elinde bile görmeye başladığımız sigara, birçok kanser türünün de ana sebeplerinin başında geliyor. Sigara bağımlılığının diğer bağımlılıklar kadar önemsenmediğini ifade eden İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Tütün Bağımlılığı Komitesi Başkanı Prof. Dr. Metin Genç, tütün ve sigara bağımlılığı hakkında BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütünün dumansız üniversite üzerinde durduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç,

“Yani artık isteniyor ki üniversitelerde ne sigara satılsın ne kimse sigara içsin. Tabi bunu yapabilir miyiz? Daha doğrusu dumansız ülke olabilir mi? Bu çok uzak bir hayal gibi gelebilir ama Türkmenistan’da bu hayata geçirilmiştir. Sigara, afyon veya esrar gibi maddeler ithal edilemez, üretilemez ve içilemez de yani sigaraya, uyuşturucu muamelesi yapılıyor. Bu konuda Türkiye tütün kontrolü yasası çıkardı. Bu yasa çıktığında ben de dahil pek çok insan inanmadı yani böyle bir yasa çıktı ama uygulanamaz dedik ama gerçekleşti. Ceza kesildiği dönemlerde oldu. Bu kanun ilk çıktığında emniyet, öğretmenler, zabıta ve sağlıkçılar ekipler oluşturarak denetimler yapıldı ve ihbar hattı kuruldu. İhbar hattı kurulmadan da işler ilk zamanlarda bu ekipler tarafından ciddiyetle yürütüldü, cezalar kesildi; ama sonra araya gevşek bir dönem girdi. Şimdi bakanlığın bir aplikasyonu var. İsmi Yeşil dedektör. Bu yeşil dedektör telefonlara indiriliyor ve burada ihlal bildir butonu var. Mesela gittiğiniz bir mekânda kapalı yerde sigara içiliyor buradan ihlal bildiriyorsunuz ve sağlık müdürlüğünden bir ekip geliyor. Bu ekip yerinde tutanak ile hem sigara içene hem de işletmeye ceza kesiyorlar”

şeklinde konuştu.

“SANKİ MAZUR GÖRÜLÜR HALE GELDİ”

Tütün kontrolü yasası kapsamında ilk kanunun yeterli olmaması üzerine ikinci bir kanun çıkarıldığını dile getiren Prof. Dr. Genç,

“Malatya ile birlikte 11 il deprem geçirdi. Ben doktor olarak kendi kendime diyorum ki bu şehrin ilçeleri, köyleri büyük bir sıkıntı atlattı. İnsanlar sigarayı genellikle keyif almak için içer. Depremden dolayı sigara içmek sanki mazur görülür hale geldi. Devletin tütün bağımlılığı noktasında ilk çıkardığı kanunda binalarda sigara içme odaları olacaktı insanlar oraya gidip o odalarda sigara içeceklerdi, her binada böyle bir yer olacaktı. Bu ilk kanunda başarılı oldu; ama görüldü ki yeterli değil. Daha sonra ikinci bir kanun çıkarıldı ve bu kanunda tamamen kapalı mekanlarda sigara içmek yasaklandı. Günümüzde maçlarda bile artık açık tribün stadyumunda sigara içme kısmı var”

ifadelerine yer verdi.

“EROİNDEN SONRA EN GÜÇLÜ BAĞIMLILIK YAPICI MADDEDİR”

Kanserlerin en önemli sebeplerinden birinin de sigara olduğunu kaydeden Prof. Dr. Genç,

“İnsanlara sigarayı bıraktırırsanız tüm kanserlerin 3’te 1’ini önlersiniz; çünkü bütün kanserlerin 3’te 1’i yani yüzde 30’undan tek başına sigara sorumlu. Ben 20 yıl sigara içmiş bir insanım. Eşimde ben de sigara içiyorduk bir gün çocuğumuz ‘İkinizde sigara içiyorsunuz size sigaradan dolayı bir şey olursa bana kim bakacak’ dedi ve ağladı. Ondan sonra sigarayı bıraktık. İnsanlar sigaraya genellikle sıkıntılı bir durumda başlarlar diye biliyoruz aslında bazen pek de öyle olmuyor. Bazen arkadaş ortamında sigara ikram ediyorlar böyle de sigaraya başlayanlar olabiliyor. Sigarının içinde bağımlılık yapan madde nikotindir. Ben sigaraya nikotin sakızı ile bıraktım. Nikotin sakızı, çiğnendiğinde kana karışır ve kanda belli bir seviyede nikotin sağlar. Nikotin basit bir şey gibi gözükür; ama aslında eroinden sonra en güçlü bağımlılık yapıcı maddedir. Sigarayı bırakma noktasında ilaçlarda kullanılıyor. Zaman zaman bakanlık ihale ile sigara bıraktırma ilacı alıyor ve bütün Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerine dağıtıyor. Sigara bıraktırma noktasında bu merkezlerle birlikte özel ve devlet hastanelerinin göğüs hastalıkları ile aile hekimliği polikliniklerinde de sigara bıraktırma ile ilgili danışmanlık veriliyor”

söyleminde bulundu.

“KONUNUN CİDDİYETİ İHMAL EDİLİYOR”

Sigarının toplumda ahlaken kabul görmüş bir madde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Genç,

“Genellikle sıkıntılı durumlarda insanlar sigaraya yönelir bu noktada insanları böyle başlarına gelecek sıkıntılı durumlarda sigarayı ilaç gibi görmemeleri konusunda baştan eğitmemiz lazım. Sıkıntılı ailevi bir durum olduğunda alkole veya başka bağımlılık yapıcı maddelere de başlanılabilir ama sigara toplumda ahlaken kabul görmüş bir maddedir. Bir kişinin alkol veya uyuşturucu kullanması toplumsal ahlaken kabul gören bir şey değildir; ama sigarayı 3 kişiden biri içiyor. Herkesin içtiği ve herkesin yaptığı bir yanlışlık, toplumda yanlışlık gibi algılanmayabilir. Bütün kanserlerin üçte birinden sorumlu olan bir madde var ve biz bununla mücadele ederken konunun ciddiyeti ihmal ediliyor; çok kişi içtiği için, çok kişinin işlediği günah artık günah gibi de algılanmıyor”

dedi.

“ANCAK YÜZDE 5’İ BIRAKABİLİYOR”

Türkiye’de insanların günde ortalama bir paket sigara içtiğini belirten Prof. Dr. Genç,

“Sigara içen bazı insanlar var mesela bir paketi bir ay da zar zor bitiriyorlar. Bunların çoğunluğun aksine içtikçe içesi gelmiyor, bu insanlar az sigara ile yetinebiliyorlar, yoksunluk belirtileri de ortaya çıkmıyor. İnsanların büyük bir kısmında sigarayı bırakmaya başladıkların yoksunluk belirtileri çıkıyor. Kendi kendilerine sigarayı bırakmak isteyen insanların ancak yüzde 5’i bırakabiliyor çünkü Türkiye’de insanlar günde ortalama bir paket sigara içiyor ve insanlarımızın hepsi ağır nikotin bağımlısı. Böyle insanların kendi başlarına sigarayı bırakmaları çok zor. Basit bir iş değil ve bu konu önemsenmiyor. Toplumda bağımlılık noktasında daha ağır konular varken uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı gibi konular varken sigara önemsenmiyor. Bugün toplum olarak en azından şu noktaya geldik insanlar artık evlerinde küçük çocuklarının, eşlerinin duman altında olmasını istemiyorlar. Artık evlerde sigara içilmiyor. İnsanlar sigaranın zararlarını öğrendiler. Toplum bilinçlendi”

diye konuştu.

İnsanların sigaraya nasıl başladığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Genç,

“Çocuklar belli bir yaşa gelince özellikle ergenlik döneminde, arkadaş grupları oluşturuyorlar ve o grubun davranışlarında üyelerinin çoğunluğunda sigara içme davranışı varsa bu çocuk ‘Herkes sigara içiyor bunların arasında bende bunlar gibi olmalıyım’ diyor biraz heves ve biraz arkadaşa uyma ile başlıyor ondan sonra da zaten beyin onu öyle bir alışkanlık haline getiriyor ki sökmesi zaman alıyor. Sigarayı bırakma noktasında dünya ortalamasına göre bir insan 4. ciddi girişiminde ancak sigarayı bırakabiliyor”

açıklamasında bulundu.