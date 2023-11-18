Malatya’ya meteorolojiden iki uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Ayrıca hava tahmin raporunda, rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve Malatya'da kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Rüzgârların akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve Malatya'da kuvvetli fırtına beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada şunlar yer aldı:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 14 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 11 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 12 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 15 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 14 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 14 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 13 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 11 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 13 derece”