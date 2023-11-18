O ilçenin dikkatine! 49 Mahalle etkilenecek!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Deregezen, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Morhamam, Yeni, Eskiarapgir, Boğazlı, Meşeli Sugeçti mahallerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece, Aşağısülmenli, Yukarısülmenli, Bahçelievler, Tepebağ, Asar, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, İsaköy, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Narmikan, Tarlacık, Çiftlik, Yürektaşı, Kömürlük, Gökağaç, Asmaca, Çavuşköy, Parçikan, Doydum, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Karahüyük, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Konakbaşı, Akören, Eymir, Karababa, Gümüşlü, Koçak, Çayırlı, Koyuncu, Kızıluşağı, Koçak mahallelerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Karaca, Boztepe, Boyaca, Ambarcık, Eğribük mahallelerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya mahallelerine
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni, Karşıyaka mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, İnönü, Şifa mahallerine, , elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.