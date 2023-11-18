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Sivas’ın dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Yeşilyurt, Bogaziçi, Çörten, Uyuzpınar bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı Akpınar köyüne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyüne,

Bugün 13.15 ila 15.30 saatleri arasında Sarkışla ilçesine bağlı Çekem köyüne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Suşehri ilçesine bağlı Solak köyüne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli Sarıkaya köyüne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Merkez Karşıyaka mahallesine,

Yarın 09.00 ila 16:30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe Mahallesine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Suşehri ilçesine bağlı Yürekli köyüne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Nallı köyüne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 

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Sivas- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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