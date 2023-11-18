Sivas’ın dikkatine!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Yeşilyurt, Bogaziçi, Çörten, Uyuzpınar bölgelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı Akpınar köyüne,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyüne,
Bugün 13.15 ila 15.30 saatleri arasında Sarkışla ilçesine bağlı Çekem köyüne,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Suşehri ilçesine bağlı Solak köyüne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli Sarıkaya köyüne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Merkez Karşıyaka mahallesine,
Yarın 09.00 ila 16:30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe Mahallesine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Suşehri ilçesine bağlı Yürekli köyüne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Nallı köyüne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.