18 Kas 2023 - 10:07 - Gündem

Maraş ve Adıyaman dikkat! Adıyaman’da 4, Maraş’ta 15 mahalleye uyarı geldi!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.