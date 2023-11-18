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Maraş ve Adıyaman dikkat! Adıyaman’da 4, Maraş’ta 15 mahalleye uyarı geldi!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Maraş ve Adıyaman dikkat! Adıyaman’da 4, Maraş’ta 15 mahalleye uyarı geldi! mask
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Bahçeli Evler, İmamağa, Sıratut, Bahçecik Mahalleleri ile Kahramanlar, Eski Samsat, İzollu Baba, Fırat, Alparslan, Hacı Efendi, Cumhuriyet Caddeleri ve özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

Kahramanmaraş’ta şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Eyüp Sultan, İstasyon, Sümer, Şazibey mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu, Karaziyaet, Ferhuş mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Anzorey, Deveboynu, Yazıköy, Ağcaşar mahallelerine,

Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi’ne

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Anacık, Erenler, Kızık mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 

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Muhabir  Murat İpekten

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