Maraş ve Adıyaman dikkat! Adıyaman’da 4, Maraş’ta 15 mahalleye uyarı geldi!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Bahçeli Evler, İmamağa, Sıratut, Bahçecik Mahalleleri ile Kahramanlar, Eski Samsat, İzollu Baba, Fırat, Alparslan, Hacı Efendi, Cumhuriyet Caddeleri ve özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
Kahramanmaraş’ta şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Eyüp Sultan, İstasyon, Sümer, Şazibey mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu, Karaziyaet, Ferhuş mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Anzorey, Deveboynu, Yazıköy, Ağcaşar mahallelerine,
Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi’ne
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Anacık, Erenler, Kızık mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.