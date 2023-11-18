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Son Dakika! Malatya'da deprem hisedildi

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Malatyalılar haftasonuna sabah saat 08.45 sularında meydana gelen depremle başladı.

Son Dakika! Malatya'da deprem hisedildi mask
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Malatya’da sabah saat 08:46’da meydana gelen korkutucu depremin merkez üsssü Battalgazi’ye bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi iken Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre deprem yerin 4,2 kilometre derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

AFAD tarafından yayınlanan verilere göre ise depreminyetin 7 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. 
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Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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