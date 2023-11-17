Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? En çok hangi ilçede artçılar yaşandı?

Bu hafta hareketli günler geçiren Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Bu hafta hareketli günler geçiren Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

KAÇ DEPREM OLDU?

Malatya 16 Kasım gecesi Uluköy’de yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem tedirgin ederken, meydana gelen deprem sayısı da merak edildi. Sismik Harita verilerine göre şehir genelinde son bir haftada 50 deprem oldu.

NEREDE SANSINTI YAŞANDI?

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan 50 depremin 4’ü 3.0 ve üzeri büyüklüğündeydi. Bir deprem 16 Kasım’da yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremdi, diğerleri ise 3.3 büyüklüğünde Topsöğüt’te, 3.3 büyüklüğünde Duruldu’da, yine 3.4 büyüklüğünde Uluköy’de yaşandı. Bu sarsıntılar ayrı tarih ve saatlerde oldu.

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLAYDI?

Diğer depremler 1.0 ve 3.0 aralığında gerçekleşti. Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.