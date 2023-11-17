İşin uzmanından uyarı: Bu bakteriye dikkat!

Aslında ismini bilmesek de birçok kişinin maruz kaldığı bir bakteri Brucella. Öyle ki Malatya gibi koyun, kuzu, inek, dana gibi hayvanlarla temas eden vatandaşların olduğu şehirde bu bakterinin yayılma ihtimali daha yüksek. Bu bağlamda işin uzmanı ise çok net uyarıda bulundu!
İsmini bilmesek de birçok kişinin maruz kaldığı bir bakteri Brucella. Öyle ki Malatya gibi koyun, kuzu, inek, dana gibi hayvanlarla temas eden vatandaşların olduğu şehirde bu bakterinin yayılma ihtimali daha yüksek. Bu bağlamda işin uzmanı ise çok net uyarıda bulundu!
Doç. Dr. Ferhat Arslan,
“Koyun ile, kuzu ile, inek ile, dana ile temasın varsa, yok ama taze tuzsuz kaynamayan sütle yapılmış peynir tüketiyor isen dikkat!”
dedi.
“SADECE DOKTORUNA HATIRLAT”
Dr. Aslan,
“Gakkoşlar, Dadaşlar, sevgili Türk halkı! Lütfen şu yakışıklı Brucella bakterisini beşiktekinden ölüm döşeğindekine kadar biraz tanıyınız. Koyun ile, kuzu ile, inek ile, dana ile temasın varsa, yok ama taze tuzsuz kaynamayan sütle yapılmış peynir tüketiyor isen psikolojini bozabilir, ateşini çıkarabilir, eklemlerini tutabilir, kalbini, akciğerini tutabilir, otoimmun hastalıklara neden olabilir. Tanısı basit, tedavisi hem basit hem zor. Sadece doktoruna hatırlat! ‘Bende Brucella bakar mısınız hocam?’ de. ‘Her şeyi taklit ediyormuş’ de! Hadi geçmiş olsun”
şeklinde bir paylaşım yaparak uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.