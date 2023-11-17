Sonunda birileri bu sorunu gördü İnönü’de balık istifi yolculuğa çözüm mü geliyor?

Malatya’da İnönü Üniversitesi istikametine giden otobüs ve trambüslerin tıklım tıklım olması, hatta balık istifi denilebilecek kadar yolculuklar yapılması uzun yıllardan beri yaşanan bir problem. Bu kapsamda konuya ilişkin Üniversite tarafından Büyükşehir ve diğer muhataplara iletilmek üzere öğrenci merkezli bir araştırma başlatıldı.

ULAŞIM HİZMETLERİNDE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN

Bu araştırmadaki yol haritası İnönü Üniversitesinin internet sitesinde anket çalışması olarak izleniyor. “Ulaşım Hizmetleri Anketi” başlığı ile verilen araştırmada, öğrencilere bazı sorular yöneltilmiş durumda. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise,

“Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve siz değerli öğrencilerimize daha nitelikli ulaşım hizmetleri sunulabilmesi için muhataplarımıza iletilmek üzere aşağıdaki bağlantıda yer alan ankete katılmanız ve ankette yer alan soruları eksiksiz yanıtlamanız önem arz etmektedir”

denilerek, öğrencilerin fakülte, bölüm, program, sınıf ve haftanın tüm günleri derse başlama saatleri soruluyor.

TÜM ULAŞIM ARAÇLARINDA ÇÖZÜM ARAYIŞI

“Genellikle hangi taşıma araçlarını kullanırsınız?” sorusunda “Belediye Otobüsü”, “Trambüs”, “Halk Otobüsü” gibi seçenekler bulunuyor ki bu da tüm ulaşım araçlarındaki sorunlara çözüm bulma arayışının olduğunu gösteriyor.

YOĞUN KULLANILAN DURAKLAR

Ayrıca “Ulaşım için hangi durağı kullanıyorsunuz?” sorusunda “10 Bin Konutlar”, “Özalper”, “Paşaköşkü”, “Çevreyolu”, “Fahri Kayahan”, “Nikah Sarayı” seçenekleri sunuluyor. Bu noktada özellikle öğrencilerin yoğun kullandığı noktaların tespit edilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Burada otobüs saatlerinin zamanında gelip gelmediği, otobüs veya trambüse bindiklerinde rahatlıkla yer bulup bulamadıkları da sorgulanıyor.

ÖĞRENCİLERİN ŞİKAYET ETTİĞİ NOKTALAR

Öte yandan “En fazla yoğunluk olan durak hangisidir?” sorusunda “Yaşam ve Spor Merkezi”, “Malatya Park AVM”, “Çevreyolu Durakları”, “Çöşnük”, “Malet Kız Yurdu” gibi seçenekler sunuluyor. Burada öğrencilerin şikayet ettiği noktaların anlaşılmaya çalışıldığı görülüyor. Öğrencilerin hangi saatler arasında Üniversiteye gelip gittiği de sorgulanan diğer konular arasında.

“Büyükşehir Belediyesinin ulaşımla ilgili vermiş olduğu hizmeti değerlendirmek isteseydiniz, 100 üzerinden kaç puan verirdiniz?” sorusu ise dikkat çekiyor.