Valilik, kaymakamlık ve il müdürlükleri bilgilendirildi AFAD’tan Malatya’ya uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 il için turuncu, 26 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 55 il için meteorolojik uyarı yaptı. AFAD ise bu illerin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerini uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 29 il için turuncu, 26 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 55 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

Buna göre, 18 Kasım Cumartesi günü için şu illere turuncu uyarı verildi:

“Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Karaman, Tekirdağ ve Yalova.”

SARI UYARI VERİLEN İLLER

18 Kasım Cumartesi günü için şu illere ise sarı uyarı verildi:

“Ankara, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Malatya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye.”

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, HEYELAN, YEREL DOLU YAĞIŞI, ÇATI UÇMASI…

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz”

ifadelerine yer verildi.