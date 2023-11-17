Sivas'ta Cumhurbaşkanı ödüllü proje hayata geçti

Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaklaşık 3 yıllık süre zarfında tamamlanan ‘Heyecan’ projesi faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen projenin tanıtım ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin proje ile ilgili bilgiler verdi.

"Yolumuz uzun, yapacak çok iş var"

Başkan Bilgin, yapacak çok işlerinin olduğunu ifade ederek,

“Bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdik. Birçok açılışı sizlerle birlikte hayata geçirdik. Birçok eser inşa ettik. Ama bugün proje tanıtımını ve açılışını yaptığımız 'Heyecan' ismiyle adlandırdığımız Heyecan Merkezleri, Heyecan projemizin diğer projelerden ayrı bir yeri var. Aslında Heyecan ile neyi kastettiğimizi nasıl bir gelecek tasavvuf ettiğimizi ortaya koymaya çalıştık. Heyecan derken neyi kastettik; aslında gençliğimizi kastettik, eğitim camiamızı kastettik. Sivas'ın heyecanına ortak olmak adına sadece belli bir bölgede değil şehrin her bölgesine bu heyecanı yaymak adına 3 yıl önce başlattığımız bir projeyi belli bir noktaya getirdik. Bu projeyi yapılan bir yarışmaya sunduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından da ödül alan bir proje olarak bugün açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve ilk etapta şehrimizin farklı bölgelerinde 7 tane Heyecan Merkezi'nin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Yolumuz uzun, yapacak çok iş var ve vaktimiz dar. Bu az zamanda çok iş yapmak üzere de tüm güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte belirlediğimiz doğru hedefin peşinden koşmanın gayret içerisinde olma noktasındayız”

ifadelerine yer verdi.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise emeği geçenlere teşekkür ederek,

“Malumunuz belediyecilik çok geniş bir kavram. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ve hepimize çizdiği perspektifle beraber belediyecilikte Türkiye'de çok önemli bir yol kat etti. Son yıllarda belediyecilik yol yapmakla içme suyu yapmakla yine buna benzer altyapı ve üstyapı uygulamalarıyla beraber aslında daha çok bugün içinde bulunduğumuz açılışını yapacağımız kuramına, kavramına göre evirilmeye başladı. Sivas belediyemiz de gerçekten her geçen gün sosyal belediyeciliğin kadınlara, gençlere, engellilere, toplumun dezavantaj gruplarına, toplumun velhasıl yediden yetmişe her bir kesimine el uzatacak, onların ihtiyacı olan alanlarda hizmet üretecek merkezleri açma noktasına çok önemli bir çaba sarf ediyor. Ben bu merkezimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum”

dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak Heyecan Merkezleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı