Kayseri'de 149 polis ile uygulama

Kayseri'de 149 polisin katılımı ile 32 farklı noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesi için Huzur Uygulaması yaptı. 149 polisin katılımıyla 32 farklı noktada yapılan uygulamada, 521 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca, 65 metruk bina, 62 umuma açık işyeri, 101 araç kontrol edilirken, aranan 2 şahıs yakalandı, 11 muhtelif yabancı uyruklu şahsa da işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.