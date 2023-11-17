Mardin'de ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her türlü açık kalp ameliyatı artık rutin olarak yapılacağını duyurdu. Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Mardin’e giden özel bir ekip Mardin’deki cerrahlarla birlikte iki açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Koca,

"Ameliyatlar için hazırlıklara yaklaşık 1 ay öncesinden başlandı. Verilecek düzenli destekle Mardin’de açık kalp ameliyatları sürekli hale gelecek”

dedi.

Profesör Doktor Cevdet Uğur Koçoğulları, başarılı iki ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade ederek,

“Anjiyografi ve kardiyolojik işlemler yapılıyordu. Yaklaşık bir ay önce hazırlık yaptık ve açık kalp ameliyatlarına başladık. Burada artık düzenli olarak açık kalp ameliyatları yapılacak. Bugün 2 tane ameliyat yaptık. Bir tanesi 3 damar 54 yaşında bir tanesi de 74 yaşında 5 damar baypası yaptık. Ameliyatlar başarılı geçti. Hastalar yoğun bakımda. Düzenli olarak Dr. Siyami Ersek Hastanemizden buraya destek vererek buradaki arkadaşlarla rutin hale getireceğiz kalp damar cerrahisinde. Bütün açık kalp ameliyatlarını yapacak haldeyiz. Bütün ekip alanında iyi yetişmiş durumda. Bundan sonra yine her türlü kardiyolojik işlemlerin yapıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her türlü açık kalp ameliyatı rutin hale getirilecek"

dedi

Açık kalp ameliyatı olan 54 yaşındaki Nezih Oral ise,

"Damarların açılması için baypas ameliyatı gerekiyordu. İstanbul’da güçlü bir ekibin geleceğini söylediler. Çok memnunum, çok ilgilendiler. Ameliyatın da çok iyi geçeceğinden ümitliyim"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı