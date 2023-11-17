Yıkımı için 240 kilogram patlayıcı kullanıldı

Bostanbaşı Mahallesi’nde biri 12, diğeri 13 katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın olduğu Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bir süre ara verilen yıkım işlemlerine bugün devam edilirken, biri 12, diğeri 13 katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 240 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölgedeki yıkım işlemlerine haftaya devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı