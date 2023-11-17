İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana gelen kazada, B.D. (25) idaresindeki 74 BY084 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Ş. (38) yönetimindeki 41 DY 610 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri, araçlarda bulunan yolculardan M.G. (42), R.G (39), N.C. (51) yaralanırken, 77 yaşındaki Fatma Güngör ise hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı