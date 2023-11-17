17 Kas 2023 - 19:55 - Yaşam

O il için sağanak uyarısı

Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanağa karşı uyarıda bulundu. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın kentte etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.