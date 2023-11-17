O il için sağanak uyarısı

Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanağa karşı uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın kentte etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 18.11.2023 Cumartesi günü saat 03.00’den itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı beklenmektedir. Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde, Yalova'da gece saatlerinde, İstanbul'da ise 19.11.2023 Pazar günü saat 16.00’dan sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.