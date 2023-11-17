Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı