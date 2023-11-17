İnternetin karanlık tarafındaki meşale siber güvenlik

Mühendislik Fakültesi A blok Seminer Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Seccops Genel Müdürü ve Seccops’un Kurucu Ortağı İsmail Saygılı katıldı. Gerçekleşen söyleyişe Prof. Dr. Ali Karcı, Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, Arş. Gör. Mehmed Oğuz Şen ve Siber Güvenlik Topluluk üyeleri ile öğrenciler katılım sağladı.

“HER ZAMAN ÖNCE KENDİ GÜVENLİĞİNİZİ KORUMALISINIZ”

Geçmişte elde ettiği tecrübeleri 'Anılarla Siber Güvenlik' başlığı ile dinleyicilere aktaran İsmail Saygılı, katılımcılara, “Sanal sistemleri öğrenirken her zaman önce kendi güvenliğinizi korumalısınız” dedi ve geçmişte siber güvenlik önlemlerinin az olduğunu ancak günümüzde siber güvenlik önlemlerinin ve kavramlarının yaygın olduğunu vurguladı. Ayrıca siber güvenlikte kariyere değinen İsmail Saygılı, İngilizce bilmenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Bilgisayar içerisindeki donanımların bilinmesi gerektiğini söyleyen Saygılı, “İşin temeli çok önemli. Alt yapı temellerini öğrenin. Öğrendikten sonra siber güvenliğe geçin. Böylelikle daha hızlı yol alacaksınız” ifadelerini kullandı.