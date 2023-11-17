Meclis 8. kez toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı 8. birleşimi dün Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen birleşimde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi Arslantepe Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının Plan Notu Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada; “Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde: Battalgazi ilçesi, Arslantepe Höyüğü, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.09.2023 tarih ve 8162 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planının Plan Hükümlerinde 5.3.13. Kültürel Tesis Alanı Karşılama Merkezi başlıklı kısmının ‘Bu yapılarda ana malzeme olarak kerpiç kullanılması zorunlu olup söz konusu yapılar kerpicin ahşap, taş, çelik ve cam ile beraber karma malzeme ve inşa tekniği ile inşa edilebilir’ şeklinde değiştirilmesini içeren talep şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 510 ada 39 nolu parsel ile 510 ada 41 nolu parsel arasından geçen 20 metrelik imar yolunun kaydırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu da oylanarak oy çokluğu ile kabul gördü.

Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı 9. birleşiminin ise 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.