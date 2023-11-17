- Bölge

Deprem bölgesinden dünyaya ihraç ediliyor

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Hatay'da ormanda toplanan binlerce ton defne yaprağı, köylülerin geçim kaynağı olurken, ilaç ile kozmetik sektöründe kullanılmak üzere dünyanın pek çok ülkesine satılıyor.
Deprem bölgesinden dünyaya ihraç ediliyor mask
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde vatandaşlar, defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri kendi arazilerinde bulunan defne ağaçlarından toplanan defne yapraklarını, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından, balyalayarak dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

Üreticiler kilosunu 7 TL'den toptancıya satarken, yapraklar işlendikten sonra bin 500 TL'ye kadar dünya genelinde satılıyor.

Defne yapraklarını toplayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Keser, "Yaprak birçok ilaç ve kozmetik ürününde kullanılıyor. Defne yaprağının tohum verenini kesmeyiz çünkü meyve verdiği için daha sonra işleniyor. Meyve vermeyen dalı ise kesip satıyoruz. Kilosunu 7 TL'den toptancıya veriyoruz onlar da fabrikada işleyip dünya ülkelerine kilosunu bin 500 TL'ye kadar satıyor. Bizim geçim kaynağımız buradan. Yorucu iş olmasına rağmen ekmeğimizi buradan çıkardığımız için yapıyoruz" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hatay- Bölge

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