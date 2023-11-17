Kriz kapıda Kaynaklar yüzde 20 azalacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı artık kuraklığın da deprem, sel ve yangınlar gibi afet niteliğinde olduğunun altını çizerek, “Önümüzdeki 26 yıl içerisinde sıcaklıklarda artışın yağışlarda ise azalmalar bekleniyor” dedi. Ekim ayında son bulan 2023 su yılının verilerini açıklayan Yumaklı yağışların yüzde 6’lara gerilediğini ifade ederek en fazla düşüşün yüzde 25 ile Marmara Bölgesi’nde yaşandığını belirtti.

“SU KAYNAKLARININ YÜZDE 20 AZALACAĞINI ÖN GÖRÜYORUZ”

Dünya genelinde 2.2 milyar insanın farklı seviyede içme suyundan yoksun vaziyette olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “ Geride bıraktığımız son 5 yıl 176 yılın en sıcak dönemi oldu. Farklı illerde çok üst düzeyde düşüşler görülmekte. Artık göllerin kuruması, akarsu kaynaklarının azalması ve barajların doluluk oranları ile alakalı haberleri sıkça duyacağız. Aral gölü son 50 yılda yüzde 90 küçülmüşken, ülkemizde bulunan Akşehir Gölü ise mevcut su yüzeyinin 3’te 2’sini kaybetmiş durumda. Kişi başına düşen su miktarı bin 313 metreküp. Bu değer ülkemizi uluslararası göstergelerine göre su stresi altında gösteren bir gösterge. Bu gidişle 2030 yılında yani sadece 6 yıl sonra bu oranın bin metreküpün altına düşmesi ve ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün. Yine 6 yıl sonra nüfusumuzun yarısının sulu tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 80’inin su yetersizliği ile karşı karşıya kalması mümkün. Kadim zenginlikleri barındıran eşsiz coğrafyamızda bugüne kadar bilinenin aksine artık su kaynaklarımız kısıtlı hale gelmiş durumda. 2030 yılında ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağının su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını ön görüyoruz. Geleceğimiz için toplumsal mutabakatla bu tehditleri krize dönüşmeden yönetebiliriz. Bu hepimiz için tarihi bir sorumluluktur” açıklamalarında bulundu.

AMAÇ EL ELE VEREREK SU YETERSİZLİĞİNİ ENGELLEMEK

Bugün bize emanet olan, yeşili ve maviyi çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız. Bu çerçevede 31 Ocak 2023 tarihinde saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlatmıştık. Ancak 6 gün sonra ‘Asrın Felaketini’ yaşadık ve çalışmalarımızı bir müddet ertelemek durumunda kaldık. Bugün su verimliliği seferberliğini yeniden hatırlatarak 85 milyon paydaşımızla olan işbirliğimizi hızlandırıyoruz. Su verimliliği yaklaşımı hayatımızın kaynağı olan suya gereken önemi vermek ve saygıyı göstermektir. Su verimliliğini hem milli bir politika hem de yaşam kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız el ele vererek su yetersizliğini engellemek.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi