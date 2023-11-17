Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Atik’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Şehit Mehmet Emin Çakır Sokak, No: 10, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Ulu’nun taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 30 / 15, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meliha Demirezen’in taziye adresi: Malet Konteyner Kent, Battalgazi,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülüzar Köylü’nün taziye adresi: Görgü (Cafa) Mahallesi, Yeşilyurt,
46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanifi Ayhan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Osmanlı Caddesi, Şevket Sarıbaş Sitesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Turcan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
81 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Akçadağ Mezarlığına defnedilen Şaban Uludağ’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ,
74 yaşında vefat eden ve Büyükçimiş Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kaya’nın taziye adresi: Büyükçimiş Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.