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Sivas’ta yaşayanların dikkatine!

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
Sivas’ta yaşayanların dikkatine! mask
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Suşehri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlar çatı uçması ve baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ Meteorolojiden alınan bilgilere göre 18-19 Kasım tarihlerinde ilçemiz genelinde rüzgârın kuvvetli ve yer yer tam fırtına olarak esmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir” denildi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas- Bölge

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