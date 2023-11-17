Sivas’ta yaşayanların dikkatine!

Suşehri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlar çatı uçması ve baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ Meteorolojiden alınan bilgilere göre 18-19 Kasım tarihlerinde ilçemiz genelinde rüzgârın kuvvetli ve yer yer tam fırtına olarak esmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.