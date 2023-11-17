17 Kas 2023 - 17:03 - Gündem

Bir uyarı da İstanbul’a

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.