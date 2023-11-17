6,5 ton pamuk alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Kesmetepe beldesinde Murat Koca’ya ait yığında bekleyen pamuklar alev aldı. Tarlada yeni hasat edilen ve yığında bekleyen pamukların yandığını fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 6,5 ton pamuğun küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.