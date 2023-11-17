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6,5 ton pamuk alevlere teslim oldu

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde yığında bekleyen 6,5 ton pamuk yanarak küle döndü.
6,5 ton pamuk alevlere teslim oldu mask
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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Kesmetepe beldesinde Murat Koca’ya ait yığında bekleyen pamuklar alev aldı. Tarlada yeni hasat edilen ve yığında bekleyen pamukların yandığını fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 6,5 ton pamuğun küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana- Bölge

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