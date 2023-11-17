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Yarın için fırtına alarmı! THY’nda 40 sefer iptal edildi

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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti.
Yarın için fırtına alarmı! THY’nda 40 sefer iptal edildi mask
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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada yarın İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

 
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