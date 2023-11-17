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O il 4.1 ile sarsıldı!

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Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
O il 4.1 ile sarsıldı! mask
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Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.19'da Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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