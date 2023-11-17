Meteoroloji uyardı! Malatyalılar bu saatlere dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Malatya için fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada Malatya’da 18 Kasım saat 23.00 ile 19 Kasım saat 19.00 arasında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 70-90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.
Malatya ve çevresi için yapılan uyarı da vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.