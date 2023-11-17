Malatyalı depremzeden duygu dolu sözler

Erzincan Valiliği himayelerinde yürütülen çalışma ile Erzincan’da eğitim öğretim gören 400 üniversite öğrencisine Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti, OSB’de bulunan yatırımcılar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever iş insanlarının destekleri ile burs yardımı yapıldı.

Erzincan Valiliği girişimleri ile başlatılan çalışmada 400 öğrenciye burs bağlandı. Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda öğrenciler ile bir araya gelen

Vali Hamza Aydoğdu ve katılımcılar tarafından öğrencilere 2 aylık burs miktarının içeresinde olduğu hesap kartları dağıtıldı.

“DEPREMZEDE ÖĞRENCİ DUYGULANDIRDI”

Burs almaya hak kazanan Malatyalı depremzede bir öğrencinin tüm öğrenciler adına yaptığı konuşma ise salondakileri duygulandırdı. Depremzede öğrenci,

“Malatyalıyım. Depremzedeyim. Kız kardeşimi kaybettim. Duyduğumda çok şaşırdım. Açıkçası böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Kredi alıyorum. Başka bir yerden burs almamıştım daha önce. Beklemiyordum. Kardeşim adına da yapmak istediğim bir şeyler var. Onun adına da bu para ile bir şeyler yapacağım”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı