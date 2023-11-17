Ekim ayı uçuş istatistikleri belli oldu

Yapılan açıklamada Malatya Havalimanı’nda Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 59 bin 374 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 455, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 456’ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 434 ton oldu.
10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 616 bin 875, uçak trafiği 5 bin 71, yük trafiği ise 4 bin 889 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.