Ekim ayı uçuş istatistikleri belli oldu

Yapılan açıklamada Malatya Havalimanı’nda Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 59 bin 374 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 455, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 456’ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 434 ton oldu.

10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 616 bin 875, uçak trafiği 5 bin 71, yük trafiği ise 4 bin 889 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı