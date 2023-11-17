Gürkan’la Demez’den önemli mutabakat

6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte yaşanan yapısal sıkıntılarla ilgili vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Baro Başkanlığı arasında ‘Depremzede Vatandaşlara Hukuki Yardım’ protokolü imzalandı.

‘Depremzede Vatandaşlara Hukuki Yardım’ protokolünün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından talep edildiğini belirten Malatya Baro Başkanı Onur Demez, depremzede vatandaşlara hukuki yardım projesi kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

“SIKINTILARI MALATYA BAROSU AVUKATLARI ÇÖZECEK”

“6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızın hukuksal desteği ile ilgili Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talebi ile Malatya Barosu Başkanlığı olarak bir protokol imzalayacağız” diyen Demez,

“Öncelikle bu konudaki hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında belediye, baromuza gelen vatandaşlarımızın deprem ile ilgili olan sıkıntılarını Malatya Barosu avukatları çözecek. Ödemesi ise bizzat Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Vatandaşlarımızın almış oldukları bu hizmetin maddi bölümü Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenecektir. Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a adalete ve hukukun üstünlüğüne vermiş olduğu değerden, hassasiyetinden ötürü ve ayrıca ilimizde bulunan vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünde ve hak arayışlarında desteklerinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum”

şeklinde konuştu.

“ÇOK YAKIN DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ”

Malatya Barosu ile her zaman birlik içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise,

“Katılımcı belediyecilik ilkeleri içerisinde gerek sivil toplum kuruluşlarımız olsun, gerek meslek kuruluşlarımız olsun, gerek kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun bunlarla çok yakın diyalog içerisindeyiz. Şehri yönetirken de bu paydaşlarımızla birlikte yönetmeye gayret gösteriyoruz. Baro Başkanımızla biz hakikaten yakın ilgi ve alakalarını gördük. Önemli konularda da birlikte karar aldık. Aldığımız kararlar muhaceresi içerisinde toplum yararına olan hizmetlerin yürütülmesinde kararlılık gösterdik. Özellikle adliye binamızın yerinin belirlenmesi, adliye binamızın bir an evvel ihaleye çıkarılması ve adliye binamıza Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 dönüm arsanın ihdas edilerek tahsis edilmesi ayrıca baromuza ve adli tıp kurumuna gerekli imkânların sunulması belediyemiz nezdinde gerçekleştirilmiştir”

ifadesini kullandı.

“BARO BAŞKANIMIZA DA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gürkan, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz dönemde özellikle kadın hakları ve kadına şiddette tutum, davranışlarla ilgili yine baromuzla yaptığımız protokol çerçevesinde mağdur olan kadınlarımızın avukatlık ücretlerinin karşılanması avukatlık hizmetlerinin verilmesi noktasında baromuzla bu anlamda bir protokol imzalamıştık. 6 Şubat’a vuku bulan depremlerle beraber vatandaşımızın özellikle yapısal anlamda danışmanlık sürecine ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Baro Başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde özellikle vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hukuk desteği alınması gerektiğini ve hukuk desteğinin de Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden karşılanarak vatandaşlarımıza hukuksal hizmet verilmesi noktasında da bir mutabakat sağladık. Baro başkanımız da beşte bir fiyatına vatandaşlarımıza depremle ilgili hukuksal sorunlarının çözülmesiyle ilgili adli ve idari boyut, danışmanlık boyutu itibariyle baro avukatlarımız tarafından bu hizmetler verilecektir. Bu protokolün Malatya’mıza, Malatya’daki depremzedelerimize ve bu hizmetleri alan bu vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Baro Başkanımıza da teşekkür ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN