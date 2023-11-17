Eşya bedelleri ödenecek mi? Vatandaş hem cevap hem muhatap arıyor

AK Parti yetkilileri tarafından da 19 Şubat’ta AFAD Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye ilişkin açıklamaların gelmesine rağmen, eşya bedelleri konusunda sessiz bekleyiş sürüyor. AFAD Başkanlığı tarafından yapılan genelge sonrasında vatandaşların eşya bedelleri adı altında doldurdukları binlerce formu sorgulayan vatandaşlar bu konu ile alakalı yetkili ağızlardan cevap bekliyor.

ÖDENECEK Mİ? ÖDENMEYECEK Mİ?

Vatandaşların eşya bedelleri ile ilgili yaptıkları başvuru sonrasında zarar tespit komisyonları tarafından da çalışmalar yapıldı ve zararlar tespit edildi. Fakat konu ile alakalı AFAD’tan herhangi bir açıklama da yok bilgi de yok. Vatandaşlar yıkılan, ağır hasar alan ve acil yıktırılacak olan evlerinde bıraktığı eşyaların bedellerinin ödenip ödenmemesi konusunda bir yanıt bekliyor. Beklenti içerisinde olan vatandaşlar “Bize ağır hasarlı binalara bırakın girmeyi önünden bile geçmeyin çağrısında bulundular. Bizde yetkililerimizin söylemlerine kulak verdik ve kimimiz hiçbir eşyamızı alamazken kimimiz sadece giyinebileceğimiz kıyafetlerimizi alabildik. Şimdi bu eşya bedellerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yok. Devletimizden buna bir el atmasını istiyoruz.”

ifadelerini kullandı.

EŞYA BEDELLERİ KONUSU MECLİSTE GÜNDEME TAŞINDI

Depremden 14 gün sonra AFAD Başkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile evi yıkılan, ağır hasar alan veya acil yıkılacak olan vatandaşların eşya bedellerine ilişkin konu meclis gündemine de taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, eşya bedelleri konusu ile ilgili mecliste söz alarak konuyu mecliste bir kez daha gündeme taşıdı. Tutdere konuşmasında

“Deprem yaşayan bir ilin milletvekili olarak iktidarın deprem sonrası verdiği sözünü hatırlatmak ve yüzbinlerce depremzedenin mağduriyetini gidermek için söz aldım. Deprem sonrası 19 Şubat’ta AFAD Başkanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Genelgede deprem illerindeki yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak ev ve işyerlerinde bulunan eşyaların bedellerinin ödeneceği ifade edilmişti. İktidar yetkilileri tarafından da bu tür açıklamalar yapıldı. Vatandaş müracaatlarını yaptı. Zarar tespit komisyonları zararları tespit etti. Ancak ortada ödeme yok para yok. Buradan iktidara çağrı yapıyorum. Genelgenizin gereğini yerine getirin. Deprem bölgesindeki vatandaşların mağduriyetini giderin. Yazıktır günahtır”

dedi.