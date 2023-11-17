Deprem bölgesine özel karar yürürlükte

Bakan Yılmaz Tunç, "Ek maddeler sonrası 750 günde bitecek dava 168 günde tamamlanmış olacak, bölgeye dışarıdan bilirkişi atanabilecek” dedi.

“750 GÜNDE BİTECEK DAVA 168 GÜNDE BİTECEK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis'te deprem bölgesine özel bir karar aldıklarını açıklayarak, idari yargılama usulü ve bilirkişilik kanunlarına geçici birer madde ilavesi sağladıklarını ve bunun da TBMM'den geçerek yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Yılmaz Tunç,

"Ek maddeler sonrası 750 günde bitecek dava 168 günde tamamlanmış olacak, bölgeye dışarıdan bilirkişi atanabilecek"

açıklamalarında bulundu.

"HASAR GÖREN KAMU BİNALARI VE ADLİYE BİNALARIMIZIN İNŞA SÜREÇLERİ DE DEVAM EDİYOR"

Deprem sonrası devam eden kalıcı konut inşaatları ile ilgili de konuşan Bakan Yılmaz Tunç,

"Tabii 680 bin konutun bir yıl içerisinde inşa edilip hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili süreç başladı. Ve bu süreç bütün illerimizde kesintisiz bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Hasar gören kamu binalarımız, adliye binalarımızın inşa süreçleri de devam ediyor"

şeklinde konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNE EK 221 HÂKİM VE SAVCI ATAMASI YAPILDI"

Bölgede davaların aksamaması için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Tunç,

"Yine bölgede yeni mahkemelerin kurulmasını gerçekleştirmiştik. İkisi adli yargı istinaf mahkemesi olmak üzere ikisi de idari yargı istinat mahkemesi olmak üzere 4 adet bölge dairesi kurduk bölge adliye mahkemelerimizde. 131 tane de yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. Yine bölgeye 174 ilave hâkim ve savcı atamasını hâkimler savcılar kurulumuz gerçekleştirdi. 47 ilave de idari yargıya toplamda 221 hâkim ve savcımız ilave olarak bölgede atamaları gerçekleştirilerek hizmete başladılar"

ifadelerini kullandı.

"12 BİN HÜKÜMLÜ BAŞKA İLLERE NAKLEDİLDİ"

Depremde hasar gören cezaevleri ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Tunç,

"Depremde ağır hasar gören ceza infaz kurumlarımızdan 12 bin hükümlü başka illere nakledilmişti. O cezaevlerinin de inşa süreçleri devam ediyor. Deprem anında bizim infaz koruma memurlarından oluşan cezaevleri arama kurtarma ekiplerimiz de görev yaptı. Onlar da 326 kişilik özel ekiple özellikle Kahramanmaraş bölgesinde görev aldılar ve 49 vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak kurtardılar"

dedi.

"750 GÜNDE BİTECEK DAVA 168 GÜNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Deprem bölgesine özel bir karar aldıklarını da açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, idari yargılama usulü ve bilirkişilik kanunlarına geçici birer madde ilavesini sağladıkların ve bunun TBMM'den geçerek yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Tunç,

"Gaziantep'te yargı mensuplarımızın katıldığı deprem bölge toplantısı yaptık. O toplantıda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve görüşler doğrultusunda da yasal düzenleme gerektiren hususları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine sunduk ve iki önemli konuda yasal düzenleme gerçekleşti ve geçen haftadan itibaren de yürürlüğe girdi. Hasar tespitlerinden ve yıkım kararlarından doğan idari davalarda yeni bir usul, sadece geçici madde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde görülecek olan davalarla ilgili idari yargılama usulüne geçici bir madde ilavesini sağladı meclisimiz. Buradaki değerlendirmeler sonrasında çıkan görüş doğrultusunda normal süreçte 750 günde bitecek dava bu usulle 168 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla yargı hizmetlerinin özellikle idari davaların yıkım kararlarını geciktirmemesi, şehirlerimizin yeniden inşa sürecini gecikmemesi anlamında önemli bir düzenlemeydi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aynı düzenleme içerisinde bilirkişilikle ilgili özellikle bilirkişi raporlarının gecikmemesi yargılamanın aksamaması önemli. Bu nedenle de bölge dışından bilirkişi atanabilmesi ile ilgili olarak da yine bilirkişilik kanunumuza geçici bir madde ekleyerek özellikle mevzuat bakımından deprem bölgemizdeki devam eden davalarda bir tıkanıklığın olmaması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii bu yasal düzenlemelerin uygulamasını gerçekleştirecek olan hâkim ve savcılarımızla titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve burada şu ana kadar yargı hizmetlerinde herhangi bir aksama söz konusu değil"

açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı