MHP Malatya’da 2 metropol ilçeden birisini istiyor

31 Mart 2024 seçimlerine az bir süre kala Malatya’daki seçim atmosferi de giderek yoğunlaşıyor. Partiler bu kapsamda çalışmalarına hız verirken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Gökhan Gök de BUSABAH Medya’ya konuşarak, seçim çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Genel Merkezin talimatları doğrultusunda seçim çalışmalarına başladıklarını dile getiren MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Cumhur İttifakı’yla seçime girecekleri için ilçe belediyeleriyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

“SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK”

Gerçekleştirilen İl Kongresinden sonra devamlı sahada olduklarını ifade eden Gök,

“Hangi ilçelerin Milliyetçi Hareket Partisi’ne verileceği netleştikten sonra kendi adayımızla birlikte seçime gireceğiz. Ama 13 ilçenin tamamında kendi adayımız varmış gibi çalışmalarımızı başlattık. Bu süreci Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla birlikte 14 seçim bölgesi olarak görüyoruz bu süreci. Teşkilatımızla birlikte Malatya İl Kongremizden sonra tamamen sahadayız”

diye konuştu.

“TALEPLERİMİZİ GENEL MERKEZİMİZE İLETTİK”

Hangi ilçelerin belediye başkanlıklarına talip olduklarını da açıklayan Gök,

“Merkezde 2 büyük ilçemiz var, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri. Biz bu 2 ilçeden birine talibiz. Bununla ilgili Genel Merkezimize taliplerimizi ilettik. Diğer ilçelerimizle ilgili taleplerimizi de Genel Başkan Yardımcımıza iletmiş durumdayız”

dedi.

“BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Depremin sürekli gündemlerinde olduğuna dikkat çerken Gök, “Bilindiği gibi seçimden önce devamlı gündemimiz deprem. Deprem süreciyle birlikte şehrimizde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkazlarının kaldırılması, yeni imar süreciyle birlikte, yeni Malatya’nın imarında yer alacak belediye başkanlarımızla beraber bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarak, vatandaşlarımızla bu sürecin üstesinden daha güçlü bir şekilde geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“YIKIMLAR YÜZDE 60 SEVİYESİNDE”

Vatandaşların “Yıkımlar çok yavaş ilerliyor” iddiasını da değerlendiren Gök,

“Vatandaşlarımız 6 Şubat sürecinde konteyner ve çadırlarda çok ciddi anlamda sıkıntılar çekti. Vatandaşlarımız konteynerlerde ilk kış geçireceği için ister istemez tedirginlik oluşmuş durumda. Bununla ilgili Sayın Valimiz Ersin Yazıcı’nın gelmesiyle birlikte yıkımların hızlanmasında çok ciddi bir ivme alındı. Sayın Valimiz geldiğinde yıkımlar yüzde 13’lerdeydi, bugün ise yüzde 60 seviyelerinde. Yıkımlar ciddi anlamda devam ediyor. Bununla ilgili de Turan Emeksiz ve Akpınar arasında Büyükşehir Belediyesi nezdinde çalışmalar başlatıldı. İnsanlarımızda tedirginlik oluşabilir, inşallah arılık ayıyla birlikte TOKİ evlerinden sonra insanlar daha temiz, daha konforlu evlere taşındıktan sonra bu süreci atlatacağız”

söyleminde bulundu.

“İNŞALLAH BİR MÜJDE VERİLECEK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgelerine 40 milyar lira hibe desteği paylaşımında Malatya’ya az desteğin verilmesiyle ilgili de konuşan Gök,

“Depremlerde en ağır hasar alan ikinci il olduğumuzu ulusal anlamda Türkiye’nin gündemine taşıyamadık. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Biz bu durumu Sayın Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu’yla istişarede bulunacağız. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında milletvekillerimizle birlikte bir çalışma yapacaklarını ve verilen rakamın üzerine çıkılacağını belirttiler ki inşallah ayın sonunda dolacak olan mücbir sebep süresi konusu var. Bu süreninin de uzatılmasıyla birlikte Malatyalı hemşehrilerimize bir müjde verecekler inşallah”

ifadelerine yer verdi.