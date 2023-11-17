AK Parti Malatya Milletvekilleri Malatya’yı ayaküstü anlatabiliyor

AK Parti’yi Malatya’da 4 milletvekili temsil ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü bir görüşme yapan milletvekillerinin bu fotoğraf karesi dikkat çekti.

Adeta bir izdiham yaşanan fotoğraf karelerinde milletvekillerinin bulunduğu bu kare gündem oldu. Deprem nedeniyle yıkılan Malatya’da vatandaşlar ‘şehirdeki siyasiler depremin ilk dönemlerinde içinde bulunduğumuz durumu Cumhurbaşkanına ve Ankara’ya iyi anlatamadı?’ diyerek siyasilere tepki göstermişlerdi.

Bu fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı ile ayaküstü görüşme yapan vekillerin bu görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. AK Parti Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci’nin neredeyse yamuk bir şekilde durması dikkat çekerken vekiller Malatya’yı ayaküstü böylemi anlatıyor? sorusu akıllara geldi.

Malatya’da tepki gösterilen AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca bu karede de karşımıza çıkıyor. Malatya’da sahada göremediğimiz Milletvekili İhsan Koca milletvekili olduğu günden itibaren ne Malatya açıklaması yaptı nede vatandaşın derdini dinledi.

O DÖNEMDE BU KIYASIYA MÜCADELEYİ GÖRMEK İSTERDİK

Kayısı takdimi sırasında milletvekilleri arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı fotoğraf karelerinden çok net anlaşılıyor. Keşke Malatya 6 şubatta yıkıldığında da milletvekillerini Malatya’nın dertlerini anlatmak için kıyasıya mücadele verirken görebilseydik.

BAKAN TEKİN MALATYA YIKILMIŞ DEDİ ARDINDAN YIKILDIK AÇIKLAMALARI VEKİLLERDEN GELDİ

Malatya’nın yıkıldığını Malatya ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Tekin ‘Malatya Ankara’dan görüldüğü gibi değilmiş’ dedikten sonra sahada ‘Malatya yıkıldı’ diyen hiçbir siyasiyi Malatya samimi bulmuyor.

Malatya’da vatandaş bir an önce deprem sonrası yıkımların daha da hızlanıp şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını bekliyor. Aylardır temel kazma aşamasında olan çarşı merkezinde hala yıkım bekleyen binalar bulunuyor.