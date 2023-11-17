17 Kas 2023 - 13:32 - Spor

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.