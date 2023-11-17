Plastik sandalyede yolculuk keyfi

Olay, Kekliktepe kavşağında yaşandı. Motosiklete monte edilmiş demir sepetin üstünde bulunan plastik sandalye ile yapılan yolculuk, seyir halindeki başka bir sürücünün dikkatini çekti. Yoğun trafikte rahat tavırları ile dikkat çeken plastik sandalyeli vatandaşın yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Plastik sandalyeli motosiklet, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı