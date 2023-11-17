Komşu ilde mısır hasadı sona erdi

Afşin ilçesinde mısır, yağ sanayinin en önemli maddelerinden birisi olup, diğer taraftan nişasta ve şeker sektörünün de en önemli ham maddesi olarak kullanılmakta. Ayrıca hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak kullanılıyor .

Mısır üreticisi Battal Özaslan,"Mısır hasadının sona ermesinden sonra hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de hayvanlarımızın ihtiyaçları için hazırlığımızı yapıyoruz. Kışın hayvanlarımızın yem ihtiyacı için şimdiden kendi ellerimizle tane tane mısırları ayırıp, kurutuyoruz. Kışın yiyeceğimizi hazırlıyoruz. Kışın sobada patlattığımız mısırları yanında çayımızla içerek yiyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı