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Sivasspor’da Trabzon mesaisi

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sivasspor’da Trabzon mesaisi mask
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Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma ile yarım saha çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Burak kapacak ise düz koşu yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# sivasspor, Trendyol Süper Lig, Trabzonspor

- Spor

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