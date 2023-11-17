A Milli Takım Almanya ile karşılaşacak

Milli takım, son olarak Letonya'yı, Konya'da 4-0'lık skorla yendi. Son 5 maçında 1 beraberlik 4 galibiyet ile D Grubunda zirvede görülen Türkiye’nin ise; 16 puanı, 5 galibiyeti, 1 bereberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Oynanacak maçın aday kadrosu ise şu şekilde belirtildi;
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok ( Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta Saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Yusuf Yazıcı (Lille).
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.