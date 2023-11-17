17 Kas 2023 - 12:18 - Spor

A Milli Takım Almanya ile karşılaşacak

A Millî Takımımız 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Letonya’yı 4-0 mağlup eden milli takım yarın ise Almanya ile oynayacak. Müsabakanın hakeminin ise Bartosz Frankowski olacağı, yardımcı hakem rolünde ise Marcin Boniek ve Jakub Winkler görev yapacak.