- Spor

A Milli Takım Almanya ile karşılaşacak

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A Millî Takımımız 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Letonya’yı 4-0 mağlup eden milli takım yarın ise Almanya ile oynayacak. Müsabakanın hakeminin ise Bartosz Frankowski olacağı, yardımcı hakem rolünde ise Marcin Boniek ve Jakub Winkler görev yapacak.
A Milli Takım Almanya ile karşılaşacak mask
A Milli Takım Almanya ile karşılaşacak
A Milli Takım Almanya ile karşılaşacak
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Milli takım, son olarak Letonya'yı, Konya'da 4-0'lık skorla yendi. Son 5 maçında 1 beraberlik 4 galibiyet ile D Grubunda zirvede görülen Türkiye’nin ise; 16 puanı, 5 galibiyeti, 1 bereberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Oynanacak maçın aday kadrosu ise şu şekilde belirtildi;

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok ( Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta Saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Yusuf Yazıcı (Lille).

Kaynak: Haber Merkezi

# A milli takım, Altay Bayındır, Mert Günok, Abdülkerim Bardakcı

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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