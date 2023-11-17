Milli savunma bakanlığı açıkladı  “Ara bul yok et”

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamalara göre Irak’ın kuzeyinde bulunan 13 PKK’li terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan hava operasyonlarında Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristler “Ara, bul, yok et!” parolası ile çıkılan yolda teröristler etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar ile Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamalarda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Ara, bul, yok et’ parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi