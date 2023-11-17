Kasap Pazarı esnafları zor günler geçiriyor

“Asrın felakti”nden aylar geçse de hala bazı esnafların sorunlarına çözüm bulunmaması tepkilere neden oluyor. Yer olmadığı için müşteri kaybeden kasapların bundan sonra nasıl eski günlerine döneceği merak edilirken, kasabıyla, tavukçusuyla, balıkçısıyla bir bütün olan Kasap Pazarı esnafları bir an önce yeni bir yer yapılıp, toplu olarak birlikte iş yapmak istiyorlar. Şimdilerde büyük sorunlar yaşan pazar esnafları yetkililerden bu konuda yardım beklerken, Malatya Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, gazetemize konuşarak sorunlarını anlattı.

Sözlerine kırmızı etteki son durumu anlatarak başlayan Çekici, geçen aya göre karkas ette 2-3 lira düşüş olduğunu söyledi.

“TÜKETİCİLER ET FİYATINI PAHALI BULUYOR”

Satışlarının depremden hemen sonraki günlere göre az da olsa düzeldiğini belirten Çekici,

“Şu anda et fiyatları sabit. Tezgâh satışlarımız ise kemiksiz et, kuşbaşı, kıymanın kilosu 330 TL, kemikli kuzu etinin kilosu 280 lira. Satışlarımız böyle devam ediyor. Tüketicilerimiz kırmızı et fiyatını pahalı buluyor. Asgari ücretle, bir kilogram etin fiyatını karşılaştırınca etin kilosu biraz pahalı ve insanların alım gücü yok. Satışlarımızda çok düşüş var. Ancak depreminden sonraki günlere göre de satışlar iyi. Eski işlerimiz yok. Müşterilerimizi kaybettik. Temennimiz Adliyenin yanına yapılan yeni yerlere geçmek. Toplu yer olacağı için işlerin biraz olsun düzeleceğini tahmin ediyoruz”

diye konuştu.

“ESNAFLARIMIZ KİRALIK YER TUTAMADILAR”

Sıkıntılarını da aktaran Çekici, şunları kaydetti:

“Kasaplar olarak en büyük sıkıntımız yer sorunu. Depremden sonra aylar geçmesine rağmen halen dükkân açamayan kasap esnafımız var. Bu esnaflarımızın hepsi yer olmadığı için müşterilerini, bağlantı yerlerini kaybettiler. Dükkân kiraları çok pahalı olduğu için kiralık yer de tutamıyorlar. Hem kiralık yer yok, hem de bulunsa da çok pahalı. Aylık 10 bin lira olması gereken bir yerin kirasına 40 bin lira istiyorlar. Esnaflarımız dolayısıyla kiralık yer tutamadılar. Yetkililer de yer yapma konusunda geciktiler. Çarşı esnaflarının hepsini merkezde toplamaları gerekiyordu. Yer yapım noktasında çok geç kalındı. Dükkânlarını hemen açamayan esnaflarımız çok zarar görecekler. Toparlanmaları çok zaman alacak. Bundan dolayı yetkililerin sınıfta kaldığını düşünüyorum.

“ESNAFLARIMIZIN AÇIKTA KALMAMASI GEREKİYOR”

Yetkililerden isteklerini de dile getiren Çekici,

“Bir an önce merkeze yakın yerler yapılarak, esnaflarımızın açıkta kalmaması gerekiyor. Adliyenin yanına Kasap Pazarı esnafları için yer yapıyorlar ama Kasap Pazarı’nın dışında kalan çok esnaf vardı. Sebzecisi, dışarıda dükkânı olan tavukçular da unutulmamalı. Halen bu esnaflarımıza bir yer temin edilmedi. Biz onlardan da oda olarak sorumluyuz. Şu anda evine ekmek götüremeyen esnafımız var. Yıllarca devletinin yanında olan, vergisini ödeyen, milletine hizmet eden esnaf, şu anda evine ekmek götürmeyecek durumda”

ifadelerini kullandı.