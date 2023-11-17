Malatya’ya kritik uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın ise kuvvetli sağanak yağışlı olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin ifade edildiği hava tahmin raporunda, rüzgârın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada şunlar yer aldı:

Merkez: Parçalı bulutlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 14 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 13 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Battalgazi Parçalı bulutlu 14 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 14 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 13 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 15 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 14 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 13 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 13 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 13 derece.

YARIN

Merkez: Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece,

Akçadağ: Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece,

Arapgir: Kuvvetli sağanak yağışlı 11 derece,

Arguvan: Kuvvetli sağanak yağışlı 11 derece,

Battalgazi Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece,

Darende: Kuvvetli sağanak yağışlı 14 derece,

Doğanşehir: Kuvvetli sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanyol: Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece,

Hekimhan: Kuvvetli sağanak yağışlı 11 derece,

Kale: Kuvvetli sağanak yağışlı 13 derece,

Kuluncak: Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece,

Pütürge: Kuvvetli sağanak yağışlı 10 derece,

Yazıhan: Kuvvetli sağanak yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece.”