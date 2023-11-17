- Sağlık

17 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘17 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

17 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘17 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

17 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

AHMET EKEN ECZANESİ - MERKEZ

 AKPINAR ASLANTEPE CAD. AKKOZA OTEL YANI, ADLİYE KAVŞAĞI

24 SAAT AÇIK

ŞEHİR ECZANESİ - MERKEZ

GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:67/B

24 SAAT AÇIK

YİĞİT ECZANESİ - MERKEZ

İSTASYON CADDESİ, TCDD MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

DÜNDAR ECZANESİ - MERKEZ

GÜNGÖR CD. ÜZERİ ESENLİKMARKET YANI (FAHRİKAYAN İLERİSİ TECDEYE ÇIKARKEN) 100.YIL PARKI ÜSTÜ

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK.

 

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- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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