17 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘17 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
17 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
AHMET EKEN ECZANESİ - MERKEZ
AKPINAR ASLANTEPE CAD. AKKOZA OTEL YANI, ADLİYE KAVŞAĞI
24 SAAT AÇIK
ŞEHİR ECZANESİ - MERKEZ
GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:67/B
24 SAAT AÇIK
YİĞİT ECZANESİ - MERKEZ
İSTASYON CADDESİ, TCDD MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
DÜNDAR ECZANESİ - MERKEZ
GÜNGÖR CD. ÜZERİ ESENLİKMARKET YANI (FAHRİKAYAN İLERİSİ TECDEYE ÇIKARKEN) 100.YIL PARKI ÜSTÜ
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.