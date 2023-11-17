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Malatya'daki operasyonlarda 21 zanlı tutuklandı

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Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Malatya'daki operasyonlarda 21 zanlı tutuklandı mask
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Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, 1 kilo 619 gram sentetik uyuşturucu, 326 gram toz uyuşturucu, 2 tabanca, 1 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi, 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Malatya- Asayiş

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