17 Kas 2023 - 10:44 - Asayiş

Malatya'daki operasyonlarda 21 zanlı tutuklandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.