Malatya'daki operasyonlarda 21 zanlı tutuklandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, 1 kilo 619 gram sentetik uyuşturucu, 326 gram toz uyuşturucu, 2 tabanca, 1 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi, 27 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.