Malatya’nın gururu TÖTM! 34 yıla 10 binleri aşkın başarı sığdırdılar

Türkiye’nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi hastalara umut olmaya devam ediyor. Birçok alanda başarılara imza atarak, dünya çapında adından söz ettiren merkezde 34 yıl önce faaliyete geçirilen üroloji kliğinde böbrek, mesane ve prostat kanserlerinde ise yaklaşık 16 bin operasyon gerçekleştirildi.

“KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİNİN TÜM AMELİYATLARI YAPILABİLMEKTE”

Kliniğin Doğu Anadolu bölgesinin ilk ürolojik kliniklerinden biri olduğunu kaydeden İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Geçit,

“Kliniğimizde üçü profesör, ikisi doçent, iki yardımcı doçent ile sekiz asistanımızda bizlere yardımcı olmakta. Kliniğimizde bugüne kadar ne gibi ameliyatlar yapıldı. Ürolojinin en zor ve en ileri operasyonları yapılabilmekte. Şu ana kadar 5 bine aşkın böbrek taşı ameliyatı yapılmıştır. Böbrek taşı cerrahisinde kliniğimiz Türkiye’nin referans kliniklerinden birisidir. Kliniğimize zaman zaman değişik üniversite ve hastanelerde gelen uzmanlar değişik alanlarda eğitim almaktadır. Bunun dışında kliniğimizde 10 binlerle ifade edilen mesane kanseri ameliyatları yapılmıştır. Klinik kurulduğu günden bugüne kadar bine aşkın da prostat kanseri operasyonu yapılmıştır. Bunlar daha önceden açık yapılmakta idi ama artık prostat kanseri ameliyatlarını laparoskopik yöntemle yapmaktayız. Bunun dışında böbrek kanseri ameliyatları yapmaktayız. Bu ameliyatları da laparoskopik yöntemlerle böbreği koruyarak ameliyatı yapmaktayız”

dedi.

“YOĞUN KAHVE TÜKETİMİ KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR”

Yoğun kahve ve sigara tüketimin böbrek ve mesane kanserleri için önemli bir risk faktörü olduğuna da değinen Geçit,

“Çok yoğun ve yaygın kahve tüketimi böbrek kanserinde risk faktörüdür. Burada kast ettiğimiz günde birkaç fincan kahve tüketimi değil. Büyük 10 fincan üzerinden tüketim kanser faktörünü arttırıyor. Sigara hem mesane ve hem de böbrek kanseri için önemli. Bunun dışında ağrı kesicilerin gereksiz kullanımı da böbrek kanserinde risk faktörüdür. Bu ilaçlar hekim denetimi ve bilgisi dahilinde kullanılmalı”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı