Bu uyarı Kayseri’ye!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Akın, Kızık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Dağardı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Saçlı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Köseler, İmamkullu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıbeyçayırı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı İbrahimbey, Camiicedit mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı, Aşağıbeyçayırı mahallelerine,
Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Altınoluk, Beğendik, Yukarı, Yediağaç mahallelerine,
Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Taşlıoğlu Mahallesi’ne,
Yarın 15.30 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç, Oruçreis mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.