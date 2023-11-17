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Aralarında Malatya’nın da olduğu 73 ilde mercek-4 operasyonu

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Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre aralarında Malatya’nın da bulunduğu 73 ilde MERCEK-4 operasyonu düzenlendi.

Aralarında Malatya’nın da olduğu 73 ilde mercek-4 operasyonu mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen MERCEK-4 operasyonlarına ilişkin detayları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile belirtti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 73 ilde gerçekleştirilen operasyonda 697 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet uzun namlulu silah, 54 adet kurusıkı tabanca, 115 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 891 adet silah ele geçirildi.

OPERASYON 73 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MERCEK-4 operasyonu İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt’te illerinde yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde bin 127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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