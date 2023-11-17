Maraş'ta yaşayanlar yarın ve pazartesi gününe dikkat

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne,

20 Kasım Pazartesi günü 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı İstasyon Mahallesi 18010, 78012, 78014 nolu Sokaklar ile Gazi Mustafa Kemal ve İlahiyat Caddelerine,

20 Kasım Pazartesi günü 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüp Sultan, İstasyon, Sümer ve Şazibey Mahalleleri ile Aksu Mahallesi 6013 nolu Sokak, Erkenez Mahallesi 23001 nolu Sokak, Gayberli Mahallesi Körfez Caddesi ile Malik Ejder Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,

20 Kasım Pazartesi günü 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Karacasu Karaziyaet Mahallesi 81076, 81083 nolu Sokaklar ile Yıldırım Bayazıt ile Fatih Sultan Mehmet Caddeleri, Karacasu Ferhuş Mahallesi 80032 nolu Sokak ile Sanayi Caddesi,

20 Kasım Pazartesi günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin İlçesine bağlı Anzorey, Deveboynu, Yazıköy, Ağcaşar Mahallelerine,

20 Kasım Pazartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Andırın İlçesine bağlı Anacık, Erenler Mahalleleri ile Kızık Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”