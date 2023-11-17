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Adıyaman yarın dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Börgenek Köyü ve İnci GES ile Özel trafolu müşterilere,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Bahçeli Evler, İmamağa, Sıratut, Bahçecik Mahalleleri ile Kahramanlar, Eski Samsat, İzollu Baba, Fırat, Alparslan, Hacı Efendi, Cumhuriyet Caddeleri ve özel trafolu müşteriler,

20 Kasım Pazartesi 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Kayalık Mahallesi Hürriyet, Hısnı Mansur, 30 Ağustos, Aşık Veysel, Haydar Efendi Caddelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 
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Adiyaman- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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