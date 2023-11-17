Adıyaman yarın dikkat!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Börgenek Köyü ve İnci GES ile Özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Bahçeli Evler, İmamağa, Sıratut, Bahçecik Mahalleleri ile Kahramanlar, Eski Samsat, İzollu Baba, Fırat, Alparslan, Hacı Efendi, Cumhuriyet Caddeleri ve özel trafolu müşteriler,
20 Kasım Pazartesi 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Kayalık Mahallesi Hürriyet, Hısnı Mansur, 30 Ağustos, Aşık Veysel, Haydar Efendi Caddelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.